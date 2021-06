Agropoli, si punta alla riqualificazione di via Taverne

AGROPOLI. Un progetto per la riqualificazione di via Taverne, un’ arteria importante della città, prossima al centro cittadino, sede di strutture come il cinetratro “De Filippo” ed il Pala Di Concilio. L’obiettivo è di migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale.

L’ Ente, amministrato dal sindaco Adamo Coppola, ha intenzione di sfruttare le risorse provenienti dal DPCM dello scorso 21 gennaio destinato ai progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale per i comuni con più di 15 mila abitanti (oltre che per i capoluoghi di provincia e per le Città Metropolitane).

Il progetto redatto dal comune di Agropoli prevede un quadro economico di spesa di 4.980.000 euro ed è stato inserito nel programma triennale (2021-2023) nonchè nell’ Elenco Annuale dei Lavori Pubblici per l’anno 2021.