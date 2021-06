Agropoli, la FLC CGIL opera la riorganizzazione

AGROPOLI. Punta a strutturarsi sul territorio il sindacato FLC (acronimo di Federazione dei lavori della conoscenza) CGIL di Salerno. La riorganizzazione è partita ieri a seguito anche della visita della segretaria generale provinciale Clara Lodomini che si è recata presso la sede della Camera del Lavoro di Agropoli in via Carmine Rossi.

“Quando parliamo di riorganizzazione, ci riferiamo alla necessità che questo sindacato si reinsedi nel territorio” – ha dichiarato Lodomini – “soprattutto in queste zone a sud della provincia, magari meno densamente abitate. E’ proprio quì che c’è bisogno di una presenza sindacale più forte. Non voglio un’ organizzazione Salerno centrica. Le cariche che abbiamo scelto in quest’area seguono di criteri di esperienza e qualificazione. L’ obiettivo non riguarda solo l’affrontare l’ utenza nei momenti topici come ad esempio i trasferimenti e l’aggiornamento delle graduatorie, ma anche quello di svolgere un’azione politica di rilancio”.

Il riferimento dell’ organizzazione ad Agropoli e Vallo della Lucania è il trentatreenne Carmine Parisi: “Abbiamo puntato su un giovane bravo, competente e preparato. Ci auguriamo che questo sia un investimento che possa produrre anche frutti di carattere politico per prepararci al meglio in vista della prossima campagna RSU che andremo ad affrontare”. All’ incontro organizzativo hanno partecipato anche Luigi Tamasco, segretario della CGIL di Agropoli e Ornella Milano segretaria cittadina della SPI, il sindacato dei pensionati della medesima organizzazione.