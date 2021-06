New Basket Agropoli, Franco Lepre: “Dobbiamo crescere nei dettagli”

Il 30 maggio si è conclusa anche la seconda fase del campionato di basket, Serie C Gold maschile, riguardate il Girone unico.

Il New Basket Agropoli è stato protagonista sulla vittoria contro Cestistica Benevento per 79- 70, conquistando la quarta vittoria su cinque partite, chiudendo al terzo posto in classifica, a quota 22 punti.Queste alcune delle dichiarazioni, con l’allenatore Franco Lepre a parlare nel post gara.

“Com’è il morale dopo aver ottenuto l’accesso alle final-four? Un traguardo importante che ci premia, nonostante tutte le difficoltà. Un obiettivo che non avevamo prefissato all’inizio, ma partita dopo partita la voglia di provarci cresceva, ci siamo riusciti e siamo strafelici, ora però ci stiamo preparando alla doppia sfida contro Ischia”.

L’allenatore ha aggiunto successivamente: “Un’analisi della partita, le sono piaciuti i ragazzi? Sì, nonostante l’ansia che potevano avere, sapendo l’importanza della partita. Dobbiamo crescere nei dettagli , perché a volte in queste partite molto importanti, sono proprio i dettagli a fare la differenza, vogliamo essere consapevoli di aver dato il 150% ed anche perché se riusciamo a raggiungere eventualmente la finale, significa che abbiamo avuto le capacità”.



All’intervista ha partecipato anche Valentas Tarolis, che ha realizzato 229 punti, ed ha dichiarato: “Come sei riuscito a crescere in modo esponenziale? Lavoriamo insieme all’allenatore ed al preparatore atletico. Sarà facile o difficile affrontare i prossimi avversari? Entrambe le cose”.

Infine, le parole di Pompeo Lotoro: “Piano piano siamo arrivati a questa semifinale , la squadra sta in salute ed affrontiamo le gare con uno spirito diverso rispetto a qualche settimana fa, in cui avevamo degli infortunati ed altre situazioni particolari”.

Lotoro, durante le sue dichiarazioni, ha aggiunto “Anche i ragazzi Under che non hanno potuto dare il loro contributo, riescano ad inserirsi per aiutare la squadra nel miglior modo possibile. Voglio ringraziare il Presidente e le persone che si prodicano , per far sì che questa società mantenga le aspettative, dando alla città di Agropoli quello che merita”.