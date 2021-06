Estate sicura ad Ascea: vaccinazioni a pieno ritmo

ASCEA. Il Comune cilentano si prepara ad un’estate sicura. Prosegue a pieno ritmo, infatti, la due giorni di vaccinazioni organizzata presso il Palazzetto dello Sport. L’iniziativa è stata posta in essere grazie alla collaborazione tra l’amministrazione comunale asceota, il direttore del distretto sanitario Adamo Maiese, il responsabile del centro vaccinale del poliambulatorio di Vallo della Lucania Pierangelo Perito, tutto lo staff del distretto e alcuni medici del territorio (tra cui il consigliere Emilio Puglia) che hanno dato la propria disponibilità a garantire e monitorare le attività di somministrazione.

Estate sicura: la campagna vaccinale ad Ascea

In due giorni superate le 700 dosi inoculate di Johnson & Johnson (monodose).

Sono stati vaccinati operatori turistici, titolari e componenti dello staff di villaggi, alberghi ed altre strutture ricettive. Tra di loro anche persone proveniente da fuori regione che lavoreranno sul territorio.

L’obiettivo è di chiudere la giornata con 800 dosi somministrate e di ripetere le operazioni nei prossimi giorni con la somministrazione del siero Pfizer ai ragazzi di età compresa tra 12 e 18 anni.

Soddisfazione è stata espressa dal vicesindaco Stefano Sansone che ha voluto ringraziare quanti hanno collaborato per il successo delle giornate: medici, infermieri, personale di supporto, dipendenti comunali e associazioni di volontariato. Le vaccinazioni proseguono fino alle 20 di oggi.

Le vaccinazioni negli altri comuni

Intanto anche la vicina Pisciotta si prepara a dare il via alle vaccinazioni per gli operatori turistici. L’appuntamento è mercoledì 9 giugno dalle ore 13:30 alle ore 18:00 presso il Saut di Palinuro.

«I vaccinandi – spiega il sindaco Ettore Liguori – dovranno esibire al personale addetto dell’Asl un documento d’identità valido e la tessera sanitaria. Si coglie l’occasione per ringraziare la Direzione del Distretto Sanitario di Sapri per la disponibilità dimostrata».

A Capaccio Paestum, invece, si parte lunedì ma già da domenica è prevista un’altra iniziativa: l‘“Open all’imbrunire”. Ogni giorno dalle 19 il centro Vaccinale attivo presso la Palestra Comunale in Viale della Repubblica, sarà aperto a 100 cittadini, inscritti nella piattaforma Regionale, che intendano vaccinarsi contro il Covid 19.

La tipologia di vaccino disponibile sarà resa nota di giorno in giorno, così da meglio identificare anche la fascia di popolazione indicata per la giornata. L’accesso sarà disciplinato in base all’arrivo presso la sede vaccinale. Sarà necessario esibire la tessera sanitaria ed un documento di identità.