Daniela Ferolla a Ceraso per presentare il suo libro “Un attimo di Respiro”

Daniela Ferolla torna a casa per presentare il suo libro “Un attimo di Respiro”. L’appuntamento è a Ceraso dove la conduttrice tv ed ex Miss Italia sarà protagonista il prossimo 5 giugno, nella suggestiva cornice di Palazzo Di Lorenzo. L’appuntamento è alle ore 18. Interverranno, tra gli altri, Gennaro Maione, sindaco di Ceraso, Tommaso Pellegrino, presidente del Parco, Giacomo Rodio, presidente della Pro Loco di Ceraso e Aniello Aloia, presidente del centro studi Ebner.

Daniela Ferolla a Ceraso: la presentazione

Ad accompagnare Daniela Ferolla nella presentazione la giornalista di Sky Tonia Cartolano. Previsto anche un breve appuntamento musicale con Koros Mediterraneo. Ad arricchire la giornata il mercato rurale di Rareche.

Il libro prende spunto dal suo programma “Linea Verde Life”, Daniela Ferolla raccoglie come in un diario di viaggio tutte le buone pratiche che ha avuto il privilegio di scoprire e approfondire, raccontando ai suoi lettori le storie che porta nel cuore e offrendo loro i propri suggerimenti per nutrirsi in modo più sano, mantenersi in forma e ristabilire un contatto profondo con il nostro meraviglioso pianeta.

Il libro

“Un attimo di respiro” di Daniela Ferolla, edito da Rai Libri, è in vendita nelle librerie e negli store digitali da giovedì 15 aprile (Euro 18,00).

Daniela Ferolla (1984) è giornalista e conduttrice televisiva. Nel 2001 ha vinto il titolo di Miss Italia, e da allora la sua carriera non si è mai fermata: dalla partecipazione alle serie Tv Orgoglio e Don Matteo, alla conduzione di programmi sulla moda in onda su Rai 5, fino al ruolo di inviata di “Uno mattina” e “La vita in diretta”.

Dal 2014 al 2019 ha condotto “Linea verde”, e dal 2019 conduce con Marcello Masi “Linea Verde Life” in onda il sabato su Rai 1.