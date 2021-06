Covid, così i farmacisti preparano le dosi nei punti vaccinali salernitani

Da un mese più di 60 farmacisti delle farmacie private e pubbliche della provincia di Salerno collaborano con i farmacisti dell’Asl Salerno nelle fasi di allestimento dei vaccini Anti Sars Cov-2, per quali è prevista, obbligatoriamente, l’opera professionale del farmacista.

Recependo quanto stabilito nell’accordo regionale, l’Asl Salerno, Federfarma Salerno e Assofarm hanno sottoscritto un accordo per cui i titolari, direttori e collaboratori di farmacia, volontariamente e a titolo completamente gratuito, sono presenti nei centri vaccinali consentendo una maggiore attività su tutto il territorio provinciale.

“È una grande soddisfazione professionale, sociale ed umana per i colleghi poter dare il proprio contributo, collaborando con i farmacisti ospedalieri, per l’allestimento dei vaccini Anti Sars CoV-2 – ha dichiarato Dario Pandolfi, presidente di Federfarma Salerno – una sinergia nata ad aprile quando per difficoltà logistiche, dovute alla frana in Costiera Amalfitana, i colleghi di Positano hanno iniziato a collaborare con il punto vaccinale locale. Successivamente, anche con la fattiva e consueta collaborazione del Dipartimento Farmaceutico dell’Asl Salerno, diretto dalla dottoressa Mariarosaria Cillo, è stato stilato un elenco di colleghi che svolgono, in maniera gratuita, la loro attività professionale su tutta la provincia di Salerno”.

“La presenza dei farmacisti territoriali è garantita anche nei giorni festivi, e in molti casi, i titolari e direttori alternano la presenza nei centri vaccinali con i colleghi collaboratori delle farmacie, continuando a garantire, comunque, sempre l’assistenza farmaceutica di ciascuna farmacia”, ha sottolineato con orgoglio il vice presidente di Federfarma Salerno, Gigliola Pessolano.