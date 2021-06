Vaccini: buona adesione di maturandi in Cilento. Da ieri prenotazioni aperte a tutti

“Possiamo ancora accelerare la nostra campagna vaccinale per superare questa stagione così difficile”. E’ quanto sottolinea il ministro della Salute Roberto Speranza.



Vaccini: la dotazione dell’Italia

Altri 2,5 milioni di dosi di vaccini anti covid, oltre ai 3,5 milioni di Pfizer già in distribuzione, sono in arrivo questa settimana in Italia. Consegnate all’hub della Difesa a Pratica di Mare circa 370mila dosi di Johnson & Johnson, domani oltre 1,7 milioni di Astrazeneca e venerdì quasi 400mila dosi di Moderna.

Sono arrivate a quota 40 milioni (39.958.409 secondo il sito ufficiale del Governo) le dosi di vaccino distribuite alla regioni in tutta Italia. I dati aggiornati a questa mattina dicono che sono state somministrate finora 35.435.853 dosi pari all’88,7% del totale distribuito, con 12.294.543 persone (pari al 22,66% della popolazione over 12) che hanno completato il ciclo vaccinale.

A questi vanno aggiunti circa altri 11 milioni di italiani che hanno già ricevuto la prima dose.

Cilento: maturandi ok

Dalla scorsa settimana in Campania si sono aperte le vaccinazioni per i maturandi. Buona l’adesione anche in Cilento. I numeri non sono entusiasmanti ma comunque la risposta è stata positiva.

Vaccini: prenotazioni per tutti

Da ieri sera alle ore 22, intanto, la piattaforma per le adesioni alla campagna vaccinale è stata aperta anche ai cittadini campani dai 12 anni di età in su.

Le relative convocazioni, nei prossimi giorni, sono ovviamente legate alla disponibilità dei vaccini e al progressivo completamento delle fasce di età per le quali la piattaforma era già aperta. Per la fascia di età 12-17 anni il vaccino che sarà somministrato è Pfizer.Il link per le adesioni è il seguente: https://adesionevaccinazioni.soresa.it/adesione/cittadino