Trentinara: bimbo investito, è in prognosi riservata

TRENTINARA. Un bambino di sette anni è stato investito nel pomeriggio di oggi in via Verdi a Trentinara. Stava andando in bici, probabilmente stava uscendo da un cancello, quando una vettura, guidata da una donna del posto, lo ha colpito. Sul posto i sanitari del 118.

Il giovane è stato immobilizzato e, viste le sue condizioni, è stato trasferito all’ospedale Ruggì di Salerno. Per fortuna, però, le sue condizioni non sono gravi.

Resta comunque ricoverato in prognosi riservata. Ha riportato politraumi alla testa ed alla schiena. È sotto osservazione.