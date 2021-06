Oroscopo: Gemelli, novità nella carriera grazie a nuovi incontri professionali

Ariete

Le preoccupazioni che avete avuto in questi giorni sul lavoro sono passeggere. In amore più tenacia

Toro

Nel lavoro dovrete accontentarvi per un po’ dei risultati raggiunti finora. Sentimenti fragili.

Gemelli

Nuovi incontri professionali potranno dare una svolta alla carriera. In amore serve più coraggio.

Cancro

Non dovete rinunciare a raggiungere i vostri obiettivi professionali. In amore siete fortunati.

Leone

Con nervi saldi manterrete il controllo di una situazione difficile. Non contate troppo sul fascino.

Vergine

Nel lavoro attenti a non farvi bruciare le idee da qualcuno. In amore allontanate le tentazioni.

Bilancia

Possibilità di iniziare importanti carriere: cogliete l’occasione al volo. In amore giocate d’astuzia.

Scorpione

Nel lavoro assicuratevi di avere fatto la valutazione giusta. Batticuore improvviso.

Sagittario

Non allarmatevi se non tutto nel lavoro va nel verso giusto. Dubbi crescenti in amore.

Capricorno

Un problema di lavoro si risolverà in maniera positiva. In amore potete battere chiunque.

Acquario

Troverete il coraggio di parlare con i superiori dei vostri progetti. Inizia una storia d’amore.

Pesci

Concentratevi di più sul lavoro: è un momento delicato. In amore siete al settimo cielo