Montesano, truffa del pacco: sindaco lancia l’allarme

«Mi giungono notizie di tentativi di raggiri a danno dei nostri anziani, primariamente, con la cosiddetta scusa del “pacco del nipote“. Vi prego prestare attenzione, diffondere la presente informazione e di rivolgervi alle locali forze dell’Ordine in caso di reali sospetti». Così Giuseppe Rinaldi, sindaco di Montesano sulla Marcellana.

Diversi episodi si sarebbero registrati nelle ultime ore. Per questo il primo cittadino ha voluto mettere tutti in guardia.

La truffa del pacco è tra le più diffuse ai danni di anziani: i malviventi si presentano a casa delle loro vittime spacciandosi per corrieri e dicono di dover consegnare un pacco ordinato da un familiare per il quale chiedono in cambio la consegna di soldi. In questi casi è sempre bene contattare le forze dell’ordine.