Eccellenza: play-off bloccati, arriva la decisione della Lnd

Si è chiusa ieri la fase a gironi del torneo d’Eccellenza, pronta da calendario ad aprire le danze per i play-off. Restava però in bilico la posizione di Buccino Volcei ed Agropoli. In particolare per un ricorso vinto dai rossoneri lo scorso 12 maggio ed un contro ricorso ancora in atto da parte del team cilentano. La gara disputata lo scorso 2 maggio, e vinta dai delfini per 1-0, vedeva la posizione irregolare in campo del portiere dei cilentani Filippo Manzi.

Il calciatore squalificato non era sceso in campo nella gara precedente contro il Faiano. Ma la squalifica non sarebbe stata scontata visto il risultato inizialmente non omologato nel match contro i bianco-verdi. Quindi lo stesso Manzi nella sfida successiva contro il Buccino Volcei, nonostante l’intreccio saltato contro il Faiano, non poteva a quanto pare prendere parte alla partita tra cilentani e volceiani. Giunta poco fa la notizia dello slittamento dei play-off d’Eccellenza che non partiranno quindi domenica.

La nota della Lnd sulla post season d’Eccellenza

Il Comitato Regionale Campania ha comunicato che i play-off del Campionato Campano di Eccellenza saranno programmati in una nuova data. La stessa sarà tempestivamente comunicata alle società interessate, unitamente alle date di disputa del secondo e terzo turno dei play-off. Il tutto preso atto del ricorso della società Agropoli presentato al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI. Il reclamo è in relazione alla gara Agropoli- Buccino Volcei del 2 maggio scorso, con potenziale incidenza sulle società qualificate e sulla griglia dei playoff. Visto il Comunicato Ufficiale n. 75 del 25 marzo scorso, nel quale venivano indicate le date di disputa dei

tre turni dei play-off, fatte salve le ipotesi di reclami pendenti presso gli Organi di Giustizia Sportiva e considerate le istanze avanzate da alcune società interessate ai play-off , la post season viene slittata.