Eccellenza: slittano i play-off? L’Agropoli pronta ad un ulteriore ricorso

Si è chiusa ieri la fase a gironi del torneo d’Eccellenza, pronta da calendario ad aprire le danze per i play-off. Resta però in bilico la posizione di Buccino Volcei ed Agropoli per un ricorso vinto dai rossoneri lo scorso 12 maggio ed un contro ricorso ancora in atto da parte del team cilentano. La gara disputata lo scorso 2 maggio, e vinta dai delfini per 1-0, vedeva la posizione irregolare in campo del portiere dei cilentani Filippo Manzi. Il calciatore squalificato non era sceso in campo nella gara precedente contro il Faiano, ma la squalifica non sarebbe stata scontata visto il risultato inizialmente non omologato nel match contro i bianco-verdi. Quindi lo stesso Manzi nella sfida successiva contro il Buccino Volcei, nonostante l’intreccio saltato contro il Faiano, non poteva a quanto pare prendere parte alla partita tra cilentani e volceiani.

Atteso per domani l’esito sul ricorso dell’Agropoli

Adesso la palla passa dunque ai tribunali: atteso per domani il verdetto sul ricorso presentato dai cilentani. In caso di esito negativo il club presieduto da Nicola Volpe sarebbe pronto però ad un ulteriore ricorso che congelerebbe di fatto la partenza dei play-off. La classifica del girone E al momento premia il Buccino Volcei primo con 15 lunghezze in graduatoria: l’Agropoli con la restituzione dei 3 punti salirebbe dagli attuali 9 a 12 punti con un parallela discesa buccinese da 15 a 12. A parità di classifica promossi al terzo posto sarebbero gli agropolesi qualificati cosi come terza forza del girone E estromettendo proprio la società del presidente Gaetano Del Chierico. I cilentani, attualmente quarti e fuori da ogni gioco, potrebbero scalzare perciò i volceiani ribaltando radicalmente il quadro degli accoppiamenti della post-season.

Il tabellone dei play-off di Eccellenza

Grande incertezza quindi sullo svolgimento dei play-off di Eccellenza. Questo attualmente la griglia della post-season da giocare in gara unica in casa della miglior classificata.

Parte alta del tabellone con una squadra promossa in Serie D Frattese Vs Pomigliano Acerrana Vs Virtus Cilento Buccino Volcei Vs Albanova San Giorgio Vs Angri Parte bassa del tabellone con una squadra promossa in Serie D Cervinara Vs Scafatese Mariglianese Vs Napoli Utd Pianura Vs Barrese Ischia Vs Palmese

Il quadro in caso di passaggio dell’Agropoli

Questo lo scenario dei play-off in caso di passaggio dell’Agropoli

Parte alta del tabellone con una squadra promossa in Serie D Frattese Vs Pomigliano Acerrana Vs Barrese Virtus Cilento Vs Albanova San Giorgio Vs Scafatese Parte bassa del tabellone con una squadra promossa in Serie D Cervinara Vs Agropoli Mariglianese Vs Napoli Utd Pianura Vs Angri Ischia Vs Palmese