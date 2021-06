Due rapine in 24 ore, un arresto nel salernitano

Nella giornata di ieri 2 giugno i Carabinieri della Sezione Operativa coordinata dal Cap. Graziano Maddalena, hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto un cittadino di origine rumena, da molti anni residente a Pontecagnano, M.R.G. cl.’93, già gravato da molti precedenti penali. L’accusa è rapina aggravata in concorso con altro soggetto in corso di identificazione.

Le indagini sono scaturite a seguito di due rapine a mano armata commesse il 1° giugno: la prima alle ore 05:30 in Pontecagnano presso il Bar “Commerciale” di corso Umberto I°, in questo caso un giovane con accento straniero e con il volto travisato da casco, passamontagna e mascherina è entrato nel locale e facendo intravedere la pistola dentro la tasca ha minacciato la titolare ed è riuscito a prelevare l’intero cassetto contenente circa 100€; il secondo episodio avvenuto in tarda serata in Montecorvino Pugliano, loc. Pagliarone presso il bar “L’incontro”, questa volta i soggetti sono due, entrambi armati di pistola e travisati con casco, passamontagna e mascherina, anche in questo caso i malfattori dopo aver minacciato il titolare hanno prelevato la cassa con l’importo della giornata, circa 1000€.

Le indagini durante tutto il giorno, mentre il Paese festeggiava il 2 giugno, sono consistite in una fitta acquisizione di video di sorveglianza sia comunali che private, ma soprattutto una costante azione di monitoraggio del territorio che ha consentito di fermare il soggetto nei pressi di via delle Sirene in Pontecagnano. Il giovane, già sospettato di altri delitti, era a bordo di un suv con all’interno i caschi utilizzati durante le rapine. Infine la perquisizione presso il domicilio ha consentito di rinvenire un passamontagna. I militari, una volta riscostruito i movimenti del fermato, hanno ispezionato le zone circostanti e, sempre nei pressi di via delle Sirene, hanno rinvenuto in una buca scavata in un terreno a bordo strada le due pistole: due scacciacani prive di tappo rosso. Il giovane rumeno in nottata è stato condotto presso il carcere di Salerno dove attenderà il giudizio di convalida, gravi gli indizi nei suoi confronti. I militari stanno continuando ad indagare per individuare il complice del fermato che ha perpetrato con lui la rapina a Pagliarone. Gli accertamenti sono finalizzati anche a scoprire se il giovane è coinvolto nella serie di rapine, tutte molto simili, che sono state perpetrate nel territorio di Pontecagnano e Salerno da diversi mesi a questa parte.