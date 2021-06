Home/Coronavirus/ Covid: a Salerno si svuota il reparto di malattie infettive, via i container da Polla

Covid: a Salerno si svuota il reparto di malattie infettive, via i container da Polla Calano i ricoveri, buone notizie in Provincia di Salerno sul fronte covid. A Polla i container per il pre-triage via tra gli applausi