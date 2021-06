Castellabate: area inutilizzata sarà centro polifunzionale

Il Comune di Castellabate, guidato dal sindaco f.f. Luisa Maiuri, ha partecipato ad un bando emanato dal Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’istruzione, per la presentazione delle richieste di contributo da parte degli enti locali per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei Comuni, destinati ad asili nido e a scuole dell’infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia.

L’Ente, pertanto, ha approvato il progetto definitivo-esecutivo relativo agli interventi di ” Riconversione di spazi della scuola dell’infanzia attualmente inutilizzati per realizzare un centro polifunzionale per la famiglia” per l’importo complessivo di euro 418.618,78.

I lavori riguarderanno nello specifico la ristrutturazione, l’adeguamento strutturale, la riqualificazione ed efficientamento energetico della scuola per l’infanzia “Ulisse Forziati” sita alla Località Alano del comune di Castellabate.