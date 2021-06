Salento programma interventi per il centro storico

SALENTO. Approvato il progetto di recupero del centro storico, precipuamente per ciò che concerne Piazza Municipio e la messa a norma del parafulmine del campanile della chiesa di Santa Barbara.

Questo il contenuto del progetto approvato dal comune di Salento, Ente amministrato dal sindaco Gabriele De Marco.

Il comune accederà alle risorse previste dal PSR Campania 2014-2020, nell’ambito della misura 7 destinata a questa tipologia di interventi. In tutto il quadro economico di spesa è fissato in 60.000 euro: di questa somma 34.650,66 verranno impiegati per l’esecuzione dei lavori a base d’asta, la restante parte è indirizzata al pagamento delle spese tecniche e dell’IVA.

Per ciò che concerne i lavori alla torre campanaria della chiesa verranno effettuati lavori di protezione delle apparecchiature di telegestione dal rischio delle fulminazioni atmosferiche.