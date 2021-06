L’almanacco del 2 giugno 2021

E’ il 153° giorno dell’anno, 22ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 212 giorni.

Santi del giorno

Santi Marcellino e Pietro (Martiri)

Sant’Erasmo (Vescovo e Martire) protettore dei naviganti e dei pescatori del Mediterraneo.

Santa Blandina (Vergine e schiava Martire a Lione)

Etimologia

Erasmo, il nome, ormai piuttosto raro, dal latino “Erasmus” risale al personale greco “Erasmos”, mutuato a sua volta dal verbo “éramai”, “amare, desiderare”.

Proverbio del giorno

Vin battezzato non vale un fiato

Aforisma del giorno

E’ meglio morire in piedi che vivere in ginocchio (Emiliano Zapata)

Oggi è

La Festa della Repubblica

Accadde Oggi

1946 – L’Italia diventa una Repubblica

1989 – Prima uscita per L’attimo fuggente

Sei nato oggi?

La caratteristica che più colpisce nei nati il 2 giugno è quella di attirare problemi e le difficoltà; questa, tuttavia, non è una tragedia come potrebbe sembrare, perché avere a che fare con ostacoli di ogni tipo diventa per loro quasi uno stile di vita. Anche nel lavoro tendono a scegliere professioni in cui possano aiutare gli altri a fronteggiare le difficoltà, rivedendo a questo scopo in modo oggettivo problemi personali che essi stessi hanno dovuto fronteggiare in passato. La vita dei nati il 2 giugno è raramente monotona: anzi la varietà è uno dei requisiti indispensabili per soddisfare le loro complicate esigenze e spinte interiori, e perciò non mancano mai nuovi progetti, nuove attività. Per quanto amino la libertà, in realtà è l’impegno con gli altri che li attira di più

Celebrità nate in questo giorno

1960 – Tony Hadley

1941 – Charlie Watts

1985 – Giulia Michelini

Scomparsi oggi

1882 – Giuseppe Garibaldi

1981 – Rino Gaetano