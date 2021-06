Eccellenza: pari per l’Agropoli, sconfitta per la Virtus

Nel turno infrasettimanale del 2 giugno a scendere in campo tra i dilettanti sono state la Serie D e l’Eccellenza. Nel massimo campionato dilettantistico regionale inseriti nel girone E sono l’Agropoli e la Virtus Cilento impegnati altre tre salernitane Faiano, Angri e Buccino Volcei. L’Agropoli era di scena oggi sul terreno di gioco del Buccino mentre la Virtus Cilento su quello del Faiano, riposava invece l’Angri.

Agropoli 1-1 con il Buccino Volcei

Nel pomeriggio di oggi, alle ore 16:30, allo stadio “P.Via” l’Agropoli, a quota 8 punti in graduatoria. ha fatto visita al Buccino Volcei leader del raggruppamento. La sfida valevole per il decimo turno del girone E di Eccellenza vedeva la squadra di mister Turco all’ultima spiaggia per inseguire il difficile treno dei play-off. L’Agropoli parte meglio cercando la via della rete in un paio di circostanze. Al 27′ il vantaggio cilentano con Pellegrini che insacca di testa un assist invitante di Falco. Il Buccino al 40′ resta poi in 10 per il rosso diretto rifilato a Maltempo. Al 7′ della ripersa però il pari locale con Ciranna che dal limite trafigge Manzi per il momentaneo 1-1. Nella parte conclusiva meglio i rossoneri che però mancano di precisione in zona rete. L’Agropoli dice cosi addio ai sogni di accedere ai play-off.

Virtus Cilento sconfitta dal Faiano

In trasferta invece l’altra capolista: la Virtus Cilento guidata da Domenico Castiello ha fatto visita al Faiano fanalino di coda del girone E d’Eccellenza. Al “Volpe” partono meglio i locali che passano al 6′ con Stoia che buca l’incolpevole Tesoniero. Il raddoppio arriva al 22′ con lo stesso calciatore che taglia la retroguardia della Virtus ma La Grutta al 28′ accorcia le distanze su azione nata da corner. Il pari ospite arriva nella ripresa al 9′ con Sene che combina con Pollino prima di insaccare dall’interno dell’area per il 2-2. Negli ultimi minuti però il Faiano segna ancora con Ruggiero che fissa il parziale sul 3-2 con un tiro all’angolino dai 25 metri.

Il programma dell’ultimo turno in programma

Eccellenza girone E: turno numero 10 02-06-21 16:30 Buccino Volcei 1-1 Agropoli 02-06-21 16:30 Faiano 3-2 Virtus Cilento Riposa: Angri

La classifica finale del girone E d’Eccellenza: Buccino Volcei 15, Virtus Cilento 14, Angri 13, Agropoli 9, Faiano 4.