Agropoli, ennesimo incidente in via Belvedere

Ennesimo incidente stradale in via Belvedere di Agropoli. Il sinistro si è verificato questa sera poco dopo le 21 e ha visto coinvolte due autovetture. Ingenti i danni ai mezzi. I coinvolti, invece, per fortuna non hanno riportato gravissime ferite ma hanno comunque avuto bisogno delle cure mediche.

Sul posto sono immediatamente intervenuti con due ambulanze i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Agropoli che stanno ricostruendo la dinamica del sinistro.

Questo è soltanto l’ultimo episodio che si registra in via Belvedere, una strada per la quale i residenti chiedono da tempo misure che assicurino più sicurezza e contrastino l’eccesso di velocità che spesso è la causa dei sinistri. Purtroppo in passato non sono mancate delle vittime.

Nonostante questo, però, da palazzo di città tardano ad arrivare provvedimenti che garantiscano la sicurezza di automobilisti in transito e pedoni. Le poche misure finora adottate si stanno rivelando insufficienti e inefficaci. Ecco perché, anche alla luce di quanto accaduto questa sera, è stato lanciato l’ennesimo appello.