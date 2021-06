Tortorella, una settimana di corsi con il campione di tennis Paolo Canè: aperte le iscrizioni

TORTORELLA . Il campione, Paolo Cané, grande alfiere del Tennis Italiano, ex coppa Davis italiana ed ex n° 26 del mondo, sarà il protagonista del Camp estivo dedicato al Tennis che si terrà a Tortorella dal 21 al 26 giugno 2021. Ed inaugurerà la stagione sportiva che proseguirà per tutta l’estate. Sarà lui a tenere per una settimana corsi di tennis per adulti, ragazzi e bambini. L’iniziativa è realizzata dal Comune di Tortorella, in collaborazione con l’associazione “L’ A.P.C Tennis Club Sapri” e si terrà presso gli impianti sportivi in località “San Vito”, a partire da lunedì 21 giugno alle ore 8.30.

Le iscrizioni sono aperte e si terranno dal lunedì al sabato: alle ore 9.30 le lezioni per gli adulti, mentre alle 15:00 quelle per bambini e ragazzi dai 5 ai 18 anni. L’apertura del Camp con la presentazione delle attività si terrà lunedì 21 giugno alle ore 8.30 in piazza San Vito.

Non solo sport a Tortorella ma anche relax. L’iniziativa potrà essere l’occasione anche per fare altro, perché i genitori che decideranno di iscrivere e accompagnare i figli alle lezioni potranno lavorare in Smart Working negli uffici messi a disposizione dal Comune di Tortorella, oppure fare un bagno nella piscina che sorge nella pineta a pochi passi dai campetti, o ancora approfittare per una passeggiata alla scoperta delle bellezze del borgo, tra trekking e panorami mozzafiato. Tutto questo mentre i ragazzi si allenano con il campione Canè.

Una carriera di grandi successi la sua: medaglia di bronzo ai giochi olimpici di Los Angeles nel 1984 e ai quarti di finale ai giochi olimpici di Seoul nel 1988. La sua migliore posizione in classifica mondiale fu la n° 26, raggiunta nel 1989. Nel suo palmarès vanta prestigiosi successi contro campioni come Jimmy Connors, Stefan Edberg, Mats Wilander, Pat Cash e Joakim Nyström.

Per informazioni sui corsi rivolgersi a Stefano Fragale al numero 348 5423790