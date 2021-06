A Centola nasce la consulta permanente per il turismo

CENTOLA. Il Consiglio Comunale, su proposta dell’assessore Angela Ciccarini, ha approvato l’istituzione di una consulta permanente per il turismo e le attività produttive. Una notizia importante per un comune che fa del turismo la sua arma in più.

«E’ un risultato storico che, oltre a certificare un modus operandi nuovo nell’amministrazione della cosa pubblica, attiva in modo sistematico e continuativo un dialogo diretto con il mondo economico e produttivo», le parole dell’assessore Ciccarini.

«Il coinvolgimento attivo di tutti gli stakeholder del comparto turistico è un approccio moderno oltre che l’unico possibile per affrontare sinergicamente le tante sfide che ci attendono nel prossimo futuro – ha aggiunto – Lavoriamo per mettere in relazione tutti quei soggetti che contribuiscono, ciascuno per la propria parte e nel pieno rispetto dei propri ruoli, a rendere unica e competitiva la nostra destinazione turistica».

«Ci attendono giorni e sfide importanti, abbiamo oggi qualche strumento in più per affrontarle insieme», ha concluso.