Roccadaspide, ok all’adeguamento della Via del Mare

ROCCADASPIDE. Riparte l’iter progettuale per avviare i lavori per la Via del Mare. L’Ente, guidato dal sindaco Gabriele Iuliano, ha dato l’ok allo studio di fattibilità, per intervenire su un tratto di strada fondamentale per collegare con Capaccio Paestum con le aree interne.

Via del Mare: un nuovo progetto

Già tre anni fa venne approvato un primo progetto del valore di circa 13,5 milioni di euro. Ora, visto che le risorse scarseggiano, si è deciso di dare il via libera almeno ad un primo stralcio relativo al tratto che parte dalla frazione Casalotti e raggiunge la località Serra.

I lavori

Imponenti gli interventi che prevedono in parte la sistemazione e l’ampliamento dell’attuale tracciato, ma anche tratti da costruire ex-novo sulla strada statale 166, in località Serra così come previsto nel Puc adottato.

Una importante novità considerato che, benché la Via del Mare sia particolarmente trafficata, ad oggi la stessa versa in condizioni non ottimali. Ma anche la conformazione suggerisce interventi considerato che la carreggiata in alcuni tratti è ridotta, ci sono pendenze elevate e risultano esistere taluni incroci pericolosi.

Di qui la scelta di avviare un primo intervento per poco meno di un milione di euro.