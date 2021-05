Riscoprire il Cilento con lo Smart Working: Castelnuovo aderisce alla rete HQ Village

Dalla collaborazione tra il Comune di Castelnuovo Cilento e Bloc Farm, “costola” del progetto Bloc che mira a valorizzare il territorio cilentano come facilitatore e catalizzatore di nuove opportunità, nasce l’adesione alla rete Head Quarter Village.

La startup ha come obiettivo la valorizzazione dei borghi italiani e ha inserito sulla propria vetrina online Castelnuovo Cilento, insieme ad altri, come luogo ideale per fare Smart Working. Castelnuovo Cilento si caratterizza infatti come territorio che ha tutte le chance per proporsi come una sede aziendale diffusa, sostenibile e resiliente, che offra servizi utili alle persone e al loro benessere.

I proprietari immobiliari da oggi possono quindi registrare gratuitamente e senza alcuna esclusiva le proprie case sulla vetrina. Il team di HQVillage, composto da architetti, designer, marketer e altri consulenti, in sinergia con diversi professionisti locali, è a disposizione di chi abbia la necessità di adattare il proprio immobile e la propria offerta a questo tipo di ospitalità, orientata ad attrarre persone tutto l’anno, per periodi medio-lunghi, e ad innalzare il valore degli immobili.

Smart Workers da tutto il mondo avranno quindi la possibilità di scoprire Castelnuovo Cilento sotto una luce diversa, vivendo immersi in un contesto paesaggistico unico, e dando all’Amministrazione locale la possibilità di ragionare su potenziali nuovi servizi.

Coerentemente con i propri obiettivi, che comprendono la creazione di nuove progettualità in sinergia con le amministrazioni e le realtà locali, Bloc Farm è partner di questa nuova opportunità per Castelnuovo Cilento, con l’auspicio che la rete possa poi allargarsi ad altre realtà all’interno del Parco nazionale del Cilento, creando le basi per un nuovo sviluppo insieme innovativo e a misura d’uomo.

Di seguito il link della piattaforma dedicata alle aziende, proprietari, nomadi digitali, proprietari di immobili ed amministrazioni comunali: https://hqvillage.com/