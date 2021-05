Maltempo: finanziati 12 progetti di messa in sicurezza nel Cilento

Sono complessivamente 12 i progetti che la Regione Campania ha finanziato ai comuni colpiti dall’ondata di maltempo dello scorso inverno. E’ soprattutto il territorio del Golfo di Policastro che ha subito gli effetti delle piogge alluvionali, da Santa Marina a Sapri, ma ci sono anche altre località, come Montecorice, che possono beneficiare di risorse.

Maltempo: i fondi per i comuni del Golfo

Nel Comune capofila del Golfo di Policastro previsti 48mila euro per il ripristino del muro di contenimento adiacente la strada di località Fenosa (48mila euro).

A Santa Marina, invece, 350mila euro. I fondi serviranno per il depuratore e la strada di accesso al cimitero. A Vibonati una cifra di 233mila euro per la viabilità in località Carbone. Cospicua anche la somma destinata a Torre Orsaia. L’Ente guidato dal sindaco Pietro Vicino ottiene 180mila euro per il ripristino dei servizi essenziali del depuratore e delle aree limitrofe e 70 mila euro per la viabilità a Borgo Cereto.

I progetti di Montecorice

Fondi vanno anche a Montecorice, soprattutto per la messa in sicurezza della viabilità locale e i corsi d’acqua: 15mila euro per la strada Santa Sofia; 9mila euro per l’eliminazione delle ostruzioni nel torrente San Nicola in località Rosaine; 11mila euro per il ripristino della funzionalità idrica nel torrente Foredda; 13mila euro per ripristino e pulizia dei corsi d’acqua Pistacchio e canalone La Rampa.

E ancora: 6mila euro per il torrente Fiumicelli ostruito da una frana; 6 mila euro per il ripristino degli attraversamenti sul litorale Vasamonica in località Airola; 8mila euro per la strada Ortodonico – Magazzini.