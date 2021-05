Le grotte di Pertosa – Auletta riaprono al pubblico

PERTOSA. Martedì primo giugno riaprono le Grotte di Pertosa Auletta. Visitatori e turisti saranno accolti con la massima sicurezza e con rafforzata passione. Le Grotte potranno essere visitate solo previa prenotazione. Da martedì a venerdì quattro i percorsi giornalieri a partire dalle 10.30 fino alle 16, mentre i percorsi raddoppiano nei giorni di sabato e domenica.

Riaprono le Grotte di Pertosa: le misure anticovid

Garantite tutte le misure di prevenzione, previste dalle norme anti Covid-19, come i percorsi di visita obbligati, la misurazione della temperatura corporea, la presenza di dispenser con soluzioni alcoliche per i visitatori.

Tutto per godere in serenità della bellezza della Natura e per scoprire i tesori che custodiscono le Grotte.

Le novità

In questi mesi la Fondazione MIdA, grazie al suo personale, ha continuato a lavorare per offrire un’esperienza di visita ancora più coinvolgente e interessante, coniugando la ricerca scientifica e la divulgazione con l’attento uso delle nuove tecnologie. Tante nuove idee per le Grotte di Pertosa Auletta e modi di guardarle, osservarle, approfondirle.