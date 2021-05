Covid: ecco le nuove regole dal primo giugno

Da oggi, 31 maggio, Sardegna, Friuli e Molise sono zona bianca. Niente coprifuoco, regole meno rigide ma resta l’obbligo di mascherina.

Al di fuori della zona bianca, tutte le altre Regioni e Province Autonome restano in zona gialla: dal 1 giugno, anche nelle regioni gialle, novità per ristoranti e bar che potranno accogliere clienti al chiuso, a pranzo e cena, nel rispetto delle regole e dei parametri fissati dalle linee guida.

Coprifuoco

Non ci sarà più il coprifuoco in zona bianca. Mentre il zona gialla scatta alle 24 dal 7 giugno e sarà abolito dal 21 giugno.

Ristoranti e bar

Oltre a fornire prodotti igienizzanti per le mani, i ristoranti aperti tutto il giorno anche al chiuso, devono definire il numero massimo di presenze all’aperto e all’interno. Non ci sarà un numero massimo di commensali mantenendo il distanziamento di almeno un metro, sia all’esterno che al chiuso, dove aumenta a due metri in caso di alto rischio epidemiologico. I clienti possono togliere la mascherina durante la consumazione al tavolo e il personale deve indossarla sempre. E’ consentita anche la consumazione al bancone, a patto che si rispetti la distanza di almeno un metro. Al buffet i clienti non possono toccare le vivande, che saranno servite dal personale, a meno che non si tratti di prodotti confezionati in monodose.

Banchetti e matrimoni

Ai banchetti per matromoni e cerimonie è obbligatorio il “green pass” che certifichi la vaccinazione, l’esito negativo al test o la guarigione. Si possono prevedere esibizioni musicali mantenendo un distanziamento di tre metri dal pubblico.

Discoteche

In zona bianca le discoteche possono riaprire per la consumazione di bevande, ma le piste da ballo devono rimanere chiuse