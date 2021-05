Cm Vallo di Diano, nuovi operai sui cantieri forestali

Il Presidente della Comunità Montana Vallo di Diano, Francesco Cavallone e l’assessore Gaetano Spano, hanno reso noto che nell’ambito degli interventi in materia di economia, bonifica montana ed antincendio, programmati e finanziati dalla Regione Campania per l’anno 2020/2021, al fine di accelerare il completamento dei relativi progetti attuati dall’Ente, si è proceduto all’avviamento al lavoro del personale a tempo determinato (OTD) sui cantieri forestali per la durata di 156 ore lavorative.

L’avviamento al lavoro degli OTD avrà inizio a partire da domani, primo giugno 2021, in maniera scaglionata e nel rispetto della normativa vigente e delle indicazioni regionali in materia.

“L’attuazione di tale strumento consentirà la presenza degli operai sui cantieri forestali in corso di esecuzione e, quindi, la più celere ultimazione dei progetti in essere”, fanno sapere dall’ente montano.