Antonio Fezza: esordio con la Polisportiva per il giovanissimo portiere classe 2006

Mercoledi la Polisportiva Santa Maria tornerà in campo contro il Rende, in una delle tra partite di recupero rimaste. Ieri i giallorossi hanno pareggiato tra le mura amiche del “Carrano” con il Licata, salendo cosi a quota 35 punti in classifica. Due i temi di giornata per i cilentani: dalla prossima gara tornano i tifosi allo stadio e l’esordio dell’estremo difensore Antonio Fezza.



Polisportiva Santa Maria: esordio per il classe 2006 Antonio Fezza

Sarà una domenica da ricordare quella di ieri per Antonio Fezza, giovane portiere della Polisportiva Santa Maria. Il classe 2006 ieri ha rilevato negli ultimi 120 secondi i guantoni lasciati in consegna dal titolare Polverino. Entrato negli ultimi due minuti della gara contro il Licata, valida per il girone I di Serie D, il portierino giallorosso risulta essere il più giovane debuttante in stagione dalla Serie A alla Serie D. Anche la LND ha dato spazio al precoce estremo difensore sceso in campo meno di 24 ore fa con il seguente post.

Si torna al “Carrano”, le porte dello stadio si aprono contro il Rende per il 25% della capienza

Il recupero contro il Rende (mercoledì 2 giugno, ore 16) sancirà anche il ritorno allo stadio “A. Carrano” dei sostenitori della Polisportiva Santa Maria. Con la riapertura degli stadi, a partire dal 1 giugno, per il 25% della capienza e nel rispetto delle normative Covid, anche la società cilentana è pronta a “riabbracciare” i propri tifosi. I biglietti si potranno acquistare solo ed esclusivamente in prevendita presso la segreteria dell’impianto sportivo di Santa Maria di Castellabate.

Il costo è di 10€+1,50€ di prevendita, per donne e bambini fino a 12 anni invece il costo è di 6€+1,50€ di prevendita. I biglietti si potranno acquistare nei seguenti giorni e orari: lunedì 31 maggio dalle ore 16 alle ore 19; martedì 1 giugno dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle 19; mercoledì 2 giugno dalle ore 9.30 alle ore 12.30. A causa della capienza limitata, la prevendita sarà sospesa non appena saranno venduti tutti i tagliandi a disposizione. Non sarà possibile acquistare i biglietti presso la biglietteria dello stadio “Carrano” prima della partita.