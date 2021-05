Protocollo d’intesa per valorizzazione Monte Bulgheria, ok anche da Celle

CELLE DI BULGHERIA. Approvato il protocollo d’intesa tra i comuni di Centola, San Giovanni a Piro, Roccagloriosa, Camerota e Celle di Bulgheria per il recupero e la promozione della rete sentieristica del massiccio montuoso del Bulgheria.

E’ arrivato anche l’ok dall’ente amministrato dal sindaco Gino Marotta, tramite votazione del consiglio comunale.

Soddisfazione è stata espressa dal primo cittadinonel corso della seduta, il quale ha ricordato come la sua amministrazione abbia “da tempo investito sulle risorse naturali di forte impatto del Monte Bulgheria anche attraverso la concessione in gestione del rifugio e preannuncia come è in itinere la formazione di una sezione locale del CAI (Club Alpino Italiano) anche per l’interesse suscitato dalla presenza di una rete sentieristica”.

La votazione del consiglio comunale è avvenuta all’unanimità dei presenti (ok di 9 consiglieri su 9). Un itinerario, questo del Monte di Bulgheria, con ampi panorami davvero mozzafiato e che punta dunque ad essere valorizzato con ricadute positive su turismo ed occupazione.