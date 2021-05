Area Pip a Novi Velia: un progetto per il potenziamento

Il Comune di Novi Velia, con a capo il sindaco Adriano De Vita, ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo ai lavori di “completamento, potenziamento e ammodernamento urbanizzazione aree PIP “, per una spesa complessiva di 500.000,00 euro di cui 372.087,77 per lavori comprensivi della somma di 16.800,00 euro per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

L’Amministrazione nell’ambito di rendere funzionale la zona produttiva sita alla località San Paolo, dava mandato all’U.T. di approntare opportuno studio di fattibilità tecnico ed economico per il completamento della suddetta zona produttiva.

L’intervento in oggetto sarà inserito nella programmazione dei lavori pubblici 2021/23.