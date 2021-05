Agropoli, allo studio la proroga del servizio mensa negli asili

AGROPOLI. Potrebbe essere prorogato fino al prossimo trenta giugno il servizio mensa per i bambini degli asili nel comune di Agropoli.

L’ ente, guidato dal sindaco Adamo Coppola, sta infatti valutando una proroga propedeutica al venire incontro alle famiglie che ne avessero necessità.

Il 12 giugno si concluderanno le lezioni delle scuole elementari, ma gli asili terminano alla fine del mese di giugno.

Tra le due date, dunque, ci sono diciotto giorni di potenziale stallo per il servizio. Nei prossimi giorni verrà quindi avviato un sondaggio interno agli istituti scolastici, tramite colloquio con i genitori dei ragazzi, per valutare la possibilità di una proroga a patto che venga raggiunto un numero sufficiente di bambini per classe.

Il servizio, qualora venga implementato, dovrebbe quindi trattenere i ragazzi fino alle ore 16.