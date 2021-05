Relax in Cilento per due protagonisti della Serie A

Personaggi del mondo dello sport in vacanza nel Cilento. Si tratta di Valerio Fiori e Luigi Sepe. Il primo è l’ormai ex preparatore dei portieri del Napoli. Con l’addio di Rino Gattuso al club partenopeo, l’ex portiere del Milan lascerà la Campania per trasferirsi insieme a lui alla Fiorentina. Prima di farlo, però, ja scelto di trascorrere qualche giorno di relax a Palinuro.

Fiori, oltre a passare un po’ di tempo in riva al mare, si è anche fatto vedere tra i negozi della località costiera Cilentana.

Weekend di relax anche per un altro ex Napoli, Luigi Sepe. Il portiere sta provando a smaltire rabbia e delusione per la retrocessione in serie B con il Parma presso una nota SPA di San Marco di Castellabate. Insieme a lui la moglie Annalaura Acampora.

Sepe ha pubblicato la foto di un tramonto dal porto di San Marco con l’emblematica scritta “in love”.

Per i due sportivi dietro l’angolo c’è una nuova stagione da affrontare, ma prima hanno scelto il Cilento per staccare la spina dopo il termine del campionato, per entrambi conclusosi con una delusione.