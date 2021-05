Paestum: in arrivo parcheggi per quasi 600 auto

CAPACCIO PAESTUM. Via libera a nuovi stalli di sosta in prossimità dell’area archeologica di Paestum. Nei mesi scorsi l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Franco Alfieri, aveva dato mandato agli uffici di individuare delle aree proprio per l’apertura di nuovi parcheggi.

Le nuove aree parcheggio

L’iter si è concluso: due le zone per 27 mila metri quadrati. Una è in località Laura, in via Poseidonia e l’altra in via Tavernelle, nei pressi dei templi. Il primo terreno per circa 12mila metri quadrati sarà acquisito in comodato gratuito e permetterà di ospitare circa 270 auto.

A servizio di via Tavernelle, area che è diventata di grande afflusso, prevista la disponibilità di un terreno di circa 12600 metri quadrati per 305 posti auto. Presto sarà sottoscritto un contratto di locazione. L’Ente verserà 300 euro al mese.

Una buona notizia per quanti visitano Paestum, l’area costiera e la zona archeologica che avranno così garantiti nuovi servizi.