L’almanacco del 29 maggio 2021

E’ il 149° giorno dell’anno, 21ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 216 giorni.

Santi del giorno

San Massimino di Treviri (Vescovo)

Santi Sisinnio, Alessandro, Martirio (Protomartiri trentini)

Santa Bona da Pisa (Vergine)

San Massimo di Verona (Vescovo)

San Senatore di Milano (Vescovo)

Sant’Essuperanzio di Ravenna (Vescovo)

Santi Conone (Cuono) e Conello (Martiri ad Iconio)

Etimologia

Massimo, il nome deriva dal latino “maximus”, “maggiore, il più grande” e di solito, veniva attribuito al primo dei figli. Carattere: é molto sensibile e prova forti emozioni. A volte però, vorrebbe essere meno coinvolto da quanto sente interiormente. Cerca di continuo un equilibrio tra sentimenti e razionalità. Spontaneo, raramente fa pesare i favori o le informazioni che concede. E’ abbastanza timido con le persone nuove, anche se può apparire il contrario. Attratto da un tipo di donna molto sensuale, che gli permetta di esprimere senza pudore le sue fantasie amorose, con lei vuole poter parlare e scherzare, ma soprattutto essere preso in seria considerazione.

Proverbio del giorno

Tra maggio e giugno fa il buon fungo.

Aforisma del giorno

Chi falsifica i pesi, le misure o i sigilli, o fa scritture false, o altera atti pubblici, è condannato al taglio della mano. (Antica legge egiziana)

Accadde Oggi

1953 – Primo uomo a scalare l’Everest

Sei nato oggi?

In un mondo di forti tu sei attratto dai deboli e a loro, a chi è indifeso e a chi soffre, sei disposto a dedicare la tua vita e il tuo lavoro. In amore dovrai affrontare qualche incomprensione e forse rinuncerai per molto tempo a crearti una tua famiglia, ma nella seconda parte della vita ti aspetta un’unione solida ed importante.

Celebrità nate in questo giorno

1967 – Noel Gallagher

1917 – John Fitzgerald Kennedy

Scomparsi oggi

2013 – Franca Rame

2015 – Bruno Pesaola