Capaccio Paestum: si punta alla continuità del trasporto pubblico

CAPACCIO PAESTUM. Continuità per il servizio di trasporto pubblico locale. La giunta comunale di Capaccio Paestum, guidata dal sindaco Franco Alfieri, ha emanato un atto di indirizzo propedeutico alla continuità dell’attività attivando le procedure per un periodo di almeno 30 mesi o comunque sino a tutto il 2023.

Una necessità essendo il territorio piuttosto esteso e caratterizzato da numerose contrade. I cittadini, infatti, non dotati di mezzi propri di trasporto, potrebbero quindi pagare maggiormente le spese da un’ eventuale sospensione.

Il servizio attualmente è affidato in gestione a dei privati. Il TPL, così come ora configurato, è attivo dal 2013: in quella circostanza veniva adottato il Piano di trasporto pubblico avviando la fase di sperimentazione. Con la delibera del settembre del 2014, messa in campo dall’allora giunta di Italo Voza, furono attivate le procedure di affidamento del servizio che ora, dunque, si punta ad estendere dal punto di vista del limite temporale.