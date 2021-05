Buonabitacolo, comune contro lo spreco idrico

BUONABITACOLO. Si punta al risparmio e ad evitare gli sprechi d’acqua nel comune di Buonabitacolo in vista dell’imminente stagione estiva. Il Giancarlo Guercio ha infatti emanato nelle scorse settimane un’apposita ordinanza considerato che già è in atto il fenomeno della diminuzione dei livelli delle fonti di approvvigionamento idrico che causa frequenti disservizi all’uso domestico dei cittadini.

Spreco idrico: l’ordinanza del sindaco

Per questo si punta ad impedire sprechi per utilizzo di acqua non per usi primari come innaffiamento di orti, giardini ed impianti sportivi,nonché per il lavaggio di autovetture, il lavaggio di spazi ed aree pubbliche e private, il riempimento di piscine poiché possono creare perdite di pressione lungo le tubazioni di utenze più sfavorite e di non grosso diametro.

Le sanzioni

I trasgressori pagheranno una multa in crescendo: 51,65 euro per la prima infrazione, 103,30 per la seconda, 206,59 per la terza.

Per quanto riguarda invece i casi di sottrazione dolosa e manomissione o danni alle condutture dell’Ente la sanzione è elevata a 516,46 euro oltre al rimborso spese per eventuali riparazioni del danno.