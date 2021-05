Oroscopo: Sagittario, l’amore va e viene

Ariete

Affrontate con diplomazia una questione spinosa nel lavoro. In amore fatevi desiderare

Toro

Non avete bisogno di consigli: sapete bene che direzione prendere. In amore avete troppe riserve.

Gemelli

Le decisioni avventate possono danneggiarvi molto sul lavoro. In amore prendete l’iniziativa.

Cancro

La fortuna è dalla vostra parte e vi consentirà di raggiungere il successo non solo nel lavoro.

Leone

Cercate di non drammatizzare i problemi di lavoro. Date al partner la possibilità di spiegarsi.

Vergine

Amate le sfide lavorative e se ne presenteranno in abbondanza. In amore sottovalutate i segnali.

Bilancia

Dovrete prendere una posizione netta nel lavoro. L’amore vi dà più di quanto meritiate

Scorpione

L’assenza di un collega vi fornirà un’ottima occasione per mettervi in luce. Più astuzia in amore.

Sagittario

Nel lavoro dovete studiare ogni mossa con estrema accuratezza. L’amore va e viene.

Capricorno

Grazie al lavoro fatto potrete chiedere maggiori margini di autonomia. Amori contraddittori

Acquario

Cercate di frenare le vostre mosse impulsive. In amore siete troppo esigenti.

Pesci

Nel lavoro potrete cavarvela alla grande senza bisogno di aiuti esterni. Interessanti sviluppi in amore.