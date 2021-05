Ecco le regole per le spiagge di Policastro. Divieti per camper e animali

SANTA MARINA. La stagione estiva è pronta ad entrare nel vivo. Per questo il sindaco di Santa Marina, Giovanni Fortunato, ha deciso di regolamentare l’accesso alle spiagge pubbliche e in generale al litorale di Policastro Bussentino.

Le regole per le spiagge di Policastro

Il provvedimento nasce dalla necessità di tutelare la fascia costiera. «Si sta assistendo sempre più di frequente – evidenzia il primo cittadino – alla

presenza incontrollata di rifiuti dovuta all’abbandono da parte di avventori che utilizzano caravan e camper ed alla presenza di deiezioni di animali sulle spiagge, tali da costituire per la collettività notevoli problemi dal punto di vista igienico-sanitario».

Le disposizioni per i camper

Per questo è stato disposto il divieto di sosta e fermata su tutto il litorale comunale, in area pubblica, compresi via Dombrè e via Marina, di roulotte, caravan, camper e veicoli di ogni genere utilizzati in abitazione,

dalle ore 20.00 alle ore 8.00 di tutti i giorni, con il divieto di scarico o smaltimento di qualsiasi sostanza liquida o deposito esterno di materiali o rifiuti.

Resta consentita la sosta temporanea di questi veicoli dalle ore 8.00 alle ore 20.00 su area pubblica esclusivamente senza l’esercizio di attività di campeggio, quali esposizioni di tende o di altra attrezzatura per l’alloggiamento e/o la consumazione di cibi.

Gli animali

Per quanto riguarda gli animali è fatto divieto di avere accesso alle spiagge pubbliche; resta consentito solo nella parte destra del Fiume Bussento (lato Scario), per circa 30 metri.

Tale area verrà segnalata con appositi cartelli e segnaletica di delimitazione. Per i trasgressori previste multe fino a 500 euro.