Ad Agropoli aprono gli infopoint. “In virtù dell’importante flusso di turisti e visitatori che hanno scelto la nostra Città negli scorsi weekend, abbiamo pensato di aprire in via anticipata da domani i punti informativi in due dei principali punti di interesse della Città: piazza della Repubblica e lungomare San Marco”, le parole del sindaco Coppola.

“In aggiunta al Castello Angioino Aragonese, già attivo che, oltre ad essere un bene culturale visitabile, funge anche da infopoint, sapranno certamente essere di ausilio agli utenti che sceglieranno la nostra bella Città in questo fine settimana”, ha concluso il primo cittadino.