L’almanacco del 27 maggio 2021

E’ il 147° giorno dell’anno, 21ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 218 giorni.

Santi del giorno

Sant’Agostino di Canterbury (Vescovo)

San Gausberto (Abate di Montsalvy)

San Liberio (Liverio, Oliviero – Venerato ad Ancona)

San Restituto di Roma (Martire)

San Secondino Martire (Venerato a Capua)

Sant’Eutropio di Orange (Vescovo)

Etimologia

Agostino, Il nome ha origine come diminutivo del latino Augustus (o come nome che indica relazione con Augusto), che per i romani significava “consacrato agli auguri” cioè ai sacerdoti che dovevano interpretare la volontà divina.

Proverbio del giorno

Tanto è il troppo quanto il troppo poco.

Aforisma del giorno

L’arte di vincere la si impara nelle sconfitte (Simon Bolivar)

Accadde Oggi

1939 – Prima apparizione Batman

1964 – L’Inter alza la sua prima Coppa dei Campioni

Sei nato oggi?

Sei pervaso da grande energia che spesso metti, del tutto disinteressatamente, al servizio degli altri. Per difendere i tuoi ideali sei pronto ad affrontare qualsiasi battaglia e spesso scegli una professione che ti permette di impegnarti socialmente. In amore vivi molte esperienze e solo con la maturità ti deciderai per un legame stabile.

Celebrità nate in questo giorno

1944 – Bruno Vespa

1956 – Giuseppe Tornatore

Scomparsi oggi

2013 – Little Tony

1840 – Niccolò Paganini