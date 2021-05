Il sondaggio: Vacanze già programmate e seconda dose da fare. Rimanderai la vacanza o il vaccino?

Il richiamo al vaccino non condizionerà l’estate dei cilentani. È questo il dato emerso dal sondaggio di questa settimana. Il 60% dei nostri lettori posticiperà senza problemi le vacanze.

“Il vaccino prima di tutto” ci scrive Gianfranca.

“Non scherziamo, possiamo aspettare,così anche le vacanze diventeranno più sicure” afferma Gigi.

Perplessa è Daniela che dice: “Io ho prenotato per una vacanza in Spagna molto tempo fa, e ora che faccio?”.

Intanto, molti sono gli italiani che si troveranno in vacanza nel periodo coincidente con la somministrazione della seconda dose e che non sanno ancora se potranno vaccinarsi o meno fuori dalla propria regione di residenza.

Mentre il ministro Gelmini afferma che “Non c’è possibilità di farli in tutta Italia”, in per il sottosegretario alla Salute Sileri invece: “Non è impossibile”.

Sul punto si era già espresso il Generale Figliuolo il quale ha dichiarato che – “Le ferie estive vanno programmate in base all’appuntamento vaccinale“- ma al contempo ha affermato di essere aperto a qualsiasi proposta da parte delle Regioni purché si proceda “in egual modo per tutta la Nazione”.

Intanto alcune Regioni stanno già provando ad organizzarsi affinché il turismo non venga penalizzato. È il caso del Piemonte e della Liguria che intendono stipulare “un protocollo di intenti”.

E mentre Zaia, prevede vaccini ad agosto per gli ospiti del Veneto, De Luca frena sulle dosi ai turisti.

Al prossimo sondaggio.