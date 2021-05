Streetwear: lo stile che fa impazzire i più giovani

Streetwear un trend, uno stile, un modo di essere che attrae i più giovani e li spinge ad esprimere tutta la loro personalità attraverso l’abbigliamento!

Se c’è una tendenza che negli ultimi anni ha preso decisamente piede nel settore moda è l’abbigliamento streetwear. Non è decisamente nuovo nel settore fashion, anzi lo streetwear nasce come abbigliamento casual nella seconda metà del novecento ed arriva a spopolare totalmente negli anni 90, quando diventa un vero e proprio trend globale. Lo stile infatti si sviluppa in California tra i giovani amanti di skate e surf che non volevano rinunciare al proprio stile nonostante praticassero ogni giorno uno specifico sport. Oggi sempre più giovani scelgono di seguire questo trend d’abbigliamento, popolare sia tra le donne che tra gli uomini, perché permette di esprimere al meglio la propria personalità rimanendo però comodi e a proprio agio, come ci mostra ad esempio lo shop Shape Store che include centinaia di capi diversi.

Cos’ha di particolare questo stile di abbigliamento?

C’è chi lo chiama stile urbano e chi lo definisce casual ma la realtà è che lo streetwear include tantissime culture diverse. Ci sono perciò elementi che provengono dal mondo sportivo, elementi che provengono dall’hip hop ed alcuni addirittura dai trend giapponesi. È perciò, possiamo dire, uno stile globale e comunitario in tutti i sensi.

Quali sono le caratteristiche di questo trend?

Se questo stile ti ha conquistato e hai tutta l’intenzione di seguirlo ci sono degli elementi base che puoi seguire, senza però dimenticarti di rendere sempre il tuo stile unico ed inconfondibile. I capi che troverai sono realizzati generalmente con tessuti comodi come il cotone o tessuti tecnici che sono tipici dell’abbigliamento sportivo. I colori principali sono il bianco ed il nero che spesso vengono mixati e messi a contrasto. C’è da dire però che la palette dei colori spazia tantissimo infatti troviamo ogni tipologia di colore, a dimostrazione di questo ci sono le stampe. Le stampe più gettonate sono ad esempio militare, floreale e tropicale.

Cosa non può mancare nel nostro armadio?

Tra i capi che non possono mancare ci sono le felpe rigorosamente con cappuccio e in modalità oversize, t-shirt di ogni genere, pantaloni della tuta con dettagli di ogni tipo e le sneakers. In questi ultimi periodi stanno spopolando tantissimo i brand come Nike e Adidas che stanno ritrovando la popolarità che avevano acquisito negli anni 90 sempre grazie a questa tendenza. Oltre a questi grandi marchi ne troviamo tanti di nuovi, e tra il modello più diffuso di scarpe troviamo le sock sneakers. Ovviamente poi ci sono i cappelli che possono essere dei semplici berretti o i più gettonati cappelli con visiera.

Fortunatamente lo streetwear è uno stile d’abbigliamento che si adatta a tutti e che lascia molto spazio alla personalità, negli ultimi anni sono tanti i brand che ci propongono capi che si adattano perfettamente a questo stile, ciò permette a tutti di poter definire al meglio il proprio abbigliamento esprimendo sempre se stesso.