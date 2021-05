L’almanacco del 26 maggio 2021

E’ il 146° giorno dell’anno, 21ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 219 giorni.

Santi del giorno

San Filippo Neri (Sacerdote)

San Berengario di Saint-Papoul (Monaco)

San Gennadio (Monaco benedettino)

San Guinizzone (Monaco benedettino)

San Pardo (Vescovo di Larino o di Mira)

San Prisco (Martire)

San Quadrato (Apologista cristiano)

San Simitrio (Simetrio) di Roma (Martire)

Santa Felicissima (Martire)

San Filippo Neri è il protettore dei giovani.

Etimologia

Filippo, dal greco “philippos”, “amante dei cavalli”, latinizzato poi in “philippus”, il nome giunge inalterato sino ai nostri giorni. Attestato in tutta Italia sin dai primi secoli dell’era cristiana, gode oggi di larga diffusione..

Proverbio del giorno

Quando piove per San Filippo il povero non ha bisogno del ricco.

Aforisma del giorno

La prima regola è stata di non accettare una cosa per vera finchè non la riconoscessi per tale senza neppure un dubbio. (Renè Descartes)

Accadde Oggi

1897 – Bram Stoker pubblica il romanzo Dracula

Sei nato oggi?

Ami e ricerchi la pace, sei allegro, dolce, gentile e simpatico. Non hai molte ambizioni e preferisci la serenità al successo. La vita ha in serbo per te un destino in sintonia con i tuoi desideri, un lavoro piacevole, un amore gratificante e duraturo, l’affetto dei figli, dei familiari e degli amici.

Celebrità nate in questo giorno

1924 – Mike Bongiorno

1964 – Lenny Kravitz

Scomparsi oggi

2008 – Sydney Pollack