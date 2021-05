Covid, Figliuolo: “Entro settembre tutti vaccinati”

“Ne usciremo il più presto possibile. Saremo tutti vaccinati entro fine settembre poi è chiaro che la scienza va avanti e il virus pure perché è infido e bisogna tenerlo sempre sotto controllo”. Lo ha detto il generale Francesco Paolo Figliuolo a ‘Di Martedì’ su La7, parlando dell’emergenza coronavirus.

“Il piano vaccinale funziona se tutti andiamo nella stessa direzione. In questo momento sono veramente soddisfatto. Le Regioni stanno chiamando le persone – ha aggiunto Figliuolo – ci si sta rendendo conto che in alcune fasce di età mancano persone di cui magari una piccola parte non si vuole vaccinare, ma molte non hanno un grado di informatizzazione sufficiente da accedere al servizio”.

“Ora non dobbiamo mollare la presa sulle categorie da mettere in sicurezza ovvero fragili e over 60 che termineremo entro fine giugno” ha affermato il commissario straordinario, sottolineando che “noi ora dobbiamo andare a terminare queste classi di età (over 80-70-60) andandole ad intercettare in una maniera più proattiva rispetto a quanto fatto oggi.

Intanto in Campania complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 2.108.298 cittadini. Di questi 870.510 hanno ricevuto la seconda dose.

Le somministrazioni effettuate sono state, in totale, 2.978.808.