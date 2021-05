Torchiara, arriva la fibra ottica

TORCHIARA. Buone notizie per la comunità del centro del Cilento collinare. Sono iniziati da pochi giorni i lavori per l’installazione e l’attivazione della fibra ottica.

La fibra consentirà connessioni internet e dati fino a 1 gigabyte (circa 50 volte più veloce dei collegamenti attualmente disponibili sul territorio). Ad investire sul territorio è Convergenze Spa.

«Presto anche noi potremmo usufruire della massima velocità di navigazione per il lavoro, lo studio e tanto altro – le parole del sindaco Massimo Farro – Grazie alla Convergenze SpA Società Benefit che ha investito e investe sul nostro territorio da anni».

La fibra ottica assume, ancor di più in questo periodo di emergenza covid, grande importanza. Consentirà collegamenti in videoconferenza di alta qualità agli studenti; connessioni al passo con i tempi per le imprese che potranno confrontarsi adeguatamente sul web; reali e concrete possibilità per applicare la telemedicina; la visione di televisioni via cavo e tanto altro.