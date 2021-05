Sondaggio: chi voteresti come futuro sindaco di Castellabate?

C’è fermento a Castellabate in vista delle prossime elezioni amministrative e un quadro politico che non sembra ancora definirsi. Dopo l’uscita di scena di Costabile Spinelli, dimessosi un anno fa per candidarsi alla Regione, a reggere le sorti del Comune è il sindaco facente funzioni Luisa Maiuri.

Che sia il suo il nome su cui convergerà la maggioranza uscente non è ancora certo. Avanza con forza anche il nome dell’assessore Costabile Nicoletti.

L’unico che ha già fatto un passo avanti, invece, è Domenico Di Luccia che dopo aver voltato le spalle all’attuale amministrazione, ha dato il via alla campagna elettorale ufficializzando la sua candidatura a sindaco.

Il quadro non è chiaro neanche nell’attuale compagine di minoranza: Marco Rizzo mesi fa aveva manifestato le sue intenzioni di essere il candidato dell’attuale opposizione, ma anche Alessandro Lo Schiavo e Luigi Maurano hanno la stessa ambizione.

Con questo quadro politico, e a pochi mesi dalle elezioni amministrative, vi chiediamo: chi votereste come sindaco di Castellabate?

