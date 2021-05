Negli ultimi anni capita sempre più spesso di leggere la sigla VPN, chiedendosi magari quale sia il significato dietro a queste 3 lettere e il motivo per cui sempre più persone abbiano deciso di sottoscrivere un abbonamento a tale genere di servizi.

Il termine VPN è l’acronimo inglese di Virtual Private Network, ovvero in italiano “Rete Virtuale Privata”. Quando ci si connette su internet viene divulgato il proprio indirizzo IP (un numero univoco che serve ad identificare l’utente e a indicare la posizione geografica nel mondo) che rende così ogni attività online accessibile e tracciabile da siti web, app, servizi digitali, o in generale da chiunque desideri monitorare questi dati.

L’altra faccia della medaglia è che purtroppo tali informazioni non interessano solo alle aziende a scopo di indagine, ma anche ad hacker e cybercriminali che sempre più spesso cercano di ottenere informazioni personali di utenti in tutto il mondo installando malware o altri software per fini malevoli e fraudolenti.

Cosa fa una VPN Netflix

Il rapporto tra Netflix e VPN appare quindi sempre più chiaro. Una VPN Netflix è un software che attraverso l’uso di specifici protocolli di sicurezza riesce a rendere le comunicazioni private, creando un “tunnel” provato che separa la propria linea dal resto della rete internet mondiale.

Oltre a fornire questi importantissimi servizi, i software Netflix VPN permettono di bypassare le restrizioni geografiche, ovvero attraverso il loro uso vi è la possibilità di accedere a contenuti che sarebbero diversamente inibiti usando l’IP originale del proprio dispositivo.

Alcuni provider, come appunto Netflix, impongono delle restrizioni geografiche che vanno a modificare il loro catalogo in base alla nazione dalla quale ci si connette. Ad esempio Netflix Usa ha un catalogo con circa 2000 titoli in più rispetto a Netflix Italia e la presenza di questi contenuti aggiuntivi lo rende indubbiamente più appetibile della versione nostrana. Netflix VPN Italia consente di accedere a contenuti diversamente bloccati, il tutto senza sforzo.

Inoltre è possibile scegliere tra differenti ottime VPN Netflix Italia, e cambiare VPN Netflix se lo si desidera. Tra quelle più amate c’è ExpressVPN Netflix, molto efficiente per poter guardare serie TV e film di altri paesi dai loro Netflix.

Allo stesso modo, nel caso ci si trovi all’estero per un viaggio, per lavoro o per studiare, senza aggirare blocco VPN Netflix si potrebbe rischiare di non essere in grado di seguire la propria serie TV preferita , o in generale non riuscire a sfruttare appieno l’abbonamento Netflix stipulato in precedenza.

Come si usa una VPN Netflix

Esistono numerosissimi servizi di VPN, e una delle domande più frequenti è se esistono VPN Netflix gratis. Risulta necessario considerare che una VPN gratis per Netflix non garantirebbe di certo gli stessi ottimi risultati di una a pagamento, ma la buona notizia è che diverse VPN offrono versioni di prova, o servizi di rimborso a 30 o 45 giorni. Non è esattamente come avere una VPN gratis Netflix, ma può aiutare in casi di indecisione.

Il consiglio è quello di abbonarsi a VPN Netflix a pagamento che forniscono servizi più stabili e sicuri, e il cui funzionamento è semplicissimo.

Dopo aver stipulato un abbonamento basterà connettersi utilizzando username e password personali del software VPN Netflix scelto, selezionando una delle posizioni server tra le numerose proposte. Nell’arco di pochi secondi avverrà la connessione e si potrà accedere ai contenuti Netflix desiderati. In tal modo vengono meno anche eventuali problemi di buffering o disconnessioni improvvise.

Inoltre Netflix VPN ban riesce a bloccare le fastidiose pubblicità che spesso appaiono disturbando la navigazione web. Una VPN Netflix, nel 2021, è definitivamente un servizio davvero utile e vantaggioso.