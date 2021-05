L’almanacco del 25 maggio 2021

E’ il 145° giorno dell’anno, 21ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 220 giorni.

Santi del giorno

San Beda detto il Venerabile (Sacerdote e Dottore della Chiesa)

Sant’Urbano

San Gregorio VII (Papa)

Sant’Agostino Caloca Cortes (Sacerdote e Martire)

San Canio (Canione) di Atella (Vescovo e Martire)

San Gerio (Girio – Venerato a Montesanto)

San Senzio di Bieda (Martire)

San Zanobi (Zenobio – Vescovo di Firenze)

Sant’Aldelmo (Adelmo – Abate e vescovo)

Santa Maddalena Sofia Barat (Vergine)

Etimologia

Urbano, dal latino “urbanus”, “cittadino” deriva il personale “Urbanus”, attestato solo all’inizio dell’era cristiana, e poi ripreso da illustri Papi che lo resero saldamente diffuso sino al secolo scorso. Oggi, pur essendo presente, quasi esclusivamente in forma maschile, è comunque assai raro.

Proverbio del giorno

Per sant’ Urbano il frumento è fatto grano.

Aforisma del giorno

Si ha il diritto di giudicare un uomo dall’influenza che esercita sugli amici. (O. Wilde)

Accadde Oggi

1977 – Prima uscita nelle sale di Guerre Stellari

Sei nato oggi?

Hai un fortissimo senso della giustizia, ma devi imparare ad essere più duttile e ad esprimerti con molta chiarezza se non vuoi essere frainteso. Nel lavoro sei apprezzato per il tuo puntiglio e il tuo rigore. In amore dovresti cercare di essere più sciolto, disteso e indulgente nei confronti del partner.

Celebrità nate in questo giorno

1922 – Enrico Berlinguer

1984 – Emma

Scomparsi oggi

1954 – Robert Capa