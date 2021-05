Ecco la Spiaggia solidale: il mare di Agropoli accessibile a tutti

AGROPOLI. Confermato anche quest’anno, per il quarto anno consecutivo, il servizio “Spiaggia solidale” ad Agropoli. Come già nell’estate 2020 gli arenili solidali saranno due. Oltre alla spiaggia sita in località San Marco, in adiacenza al Lido “Il Raggio Verde”, ne sarà attiva una presso il bacino del lido Azzurro.

Spiagge solidali: i servizi

Entrambe le spiagge solidali saranno operative nei mesi di luglio e agosto e saranno destinate a privati beneficiari della legge 104/92 o invalidità civile e ad associazioni di disabili e minori a rischio e sotto tutela. Un appuntamento, molto apprezzato da famiglie ed associazioni, che si rinnova, grazie alla collaborazione tra pubblico e privato.

Le adesioni

I servizi saranno offerti all’utenza in maniera completamente gratuita. La domanda di adesione può essere reperita sul sito web istituzionale e presso l’ufficio Servizi sociali del Comune di Agropoli.

“Un bel gesto di civiltà verso chi è meno fortunato”, dice il sindaco Adamo Coppola.