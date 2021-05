Montecorice, un sistema porta a porta per i rifiuti RAEE

MONTECORICE. Il Comune amministrato dal sindaco Pierpaolo Piccirilli aderisce al bando che assegna risorse per l’implementazione del sistema RAEE. L’Ente è infatti beneficiario di un contributo di 28.823,50 euro del Centro di Coordinamento.

Come compartecipazione del progetto il comune ha messo a bilancio 5086,50 euro (15%).

La strategia prevede l’avvio di un sistema di raccolta porta a porta dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (già adesso vi è un centro di raccolta in via Arena) all’interno dal quale sarà possibile conferire i rifiuti di frigoriferi,congelatori,condizionatori,lavatrici,asciugatrici,lavastoviglie, televisori e schermi a tubo catodico, piccoli elettrodomestici come computer, telefoni, apparecchi di illuminazione, pannelli fotovoltaici, nonchè lampadine a basso consumo.

Alle utenze di portatori di handicap e over 75 il servizio RAEE sarà effettuato direttamente dietro prenotazione telefonica.

Il nuovo sistema di raccolta sarà inoltre preceduto da una campagna informativa. Il progetto vede un quadro economico di spesa di 33.910 euro totali.